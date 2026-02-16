Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
Местните бяха посъветвани да не предприемат пътувания, а няколко училища бяха затворени
Проливни дъждове и ураганни ветрове объркаха разписанието на полети, влакове и фериботи и доведоха до затваряне на пътища в части от Северния остров на Нова Зелендия, оставяйки без електричество хиляди домакинства.
Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени, съобщиха летищните власти.
Авиокомпанията "Еър Ню Зиланд" спря полетите си от и до летищата в Уелингтън, Нейпиър и Палмерстън Норт.
Повече от 30 000 битови и промишлени потребители останаха без ток, включително близо 10 000 в столицата.
Местните жители бяха посъветвани да не предприемат пътувания, а няколко училища бяха затворени.
"Имахме много тежка нощ, а нашите пожарникари продължават да се отзовават на сигнали", каза началникът на Nационалната аварийно-спасителна служба Кен Купър.
Той добави, че повече от половината от общо 852 сигнала, подадени през изминалата нощ, са били от района на Уелингтън.
Редактор: Цветина Петкова
