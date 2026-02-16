Корпусът на гвардейците на ислямската революция започна в понеделник серия от военни учения в Ормузкия проток, съобщиха държавните медии в Иран.

Тесният и стратегически важен морски път е от ключово значение за корабоплаването и енергийните доставки в Персийския залив.

По данни на държавната телевизия интензивните маневри се провеждат от военноморските сили на Корпус на гвардейците на ислямската революция под прякото наблюдение на ръководителя на формацията. Ученията започват след разполагането на значителни военноморски сили на Съединените щати в региона на Залива.

