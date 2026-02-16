Берлин ще удължи граничния контрол с още шест месеца, обяви германското вътрешно министерство. Мярката се определя като необходима, въпреки критиките от съседни държави, и ще остане в сила до въвеждането на „функционираща европейска миграционна политика“.

Въведени през 2024 г., проверките ще бъдат продължени до средата на септември, след като вече бяха удължавани два пъти, потвърди говорителят на министерството Леонард Камински. „Миграционната политика в Германия е в процес на реорганизация“, като граничният контрол е част от този процес и вече отчита „безспорен успех“, заяви той.

Мярката беше въведена от правителството на бившия социалдемократически канцлер Олаф Шолц на 16 септември 2024 г. след поредица от смъртоносни нападения, част от които бяха извършени от чужденци. Това означава, че на границите с държави като Австрия, Полша, Чехия, Франция, Белгия, Нидерландия, Дания, Люксембург и Швейцария германската полиция продължава да извършва проверки на документи и идентичност на пътуващите.

През февруари 2026 г. германският министър на вътрешните работи обяви, че контролът ще бъде продължен още шест месеца, като съответното уведомление ще бъде изпратено на Европейската комисия. Това означава, че проверките ще останат поне до септември 2026 г.

От септември 2024 г. насам близо 50 000 души са били върнати за незаконно преминаване на границата.

Редактор: Цветина Петкова