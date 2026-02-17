Снимка: iStock
Извършителят също е бил убит
Двама души загинаха, а трима бяха ранени при стрелба на ледена пързалка в град Паутъкет, щата Роуд Айлънд. Извършителят също е убит. Полицията обяви, че първоначалните разследвания сочат, че стрелбата е била целенасочена и може да е резултат от семейна разпра.
Tragedy at Dennis M. Lynch Arena in Rhode Island: three people, including a suspect, were killed during a hockey game shooting. Three more are hospitalized in critical condition as authorities investigate this devastating event. 🇺🇸🇷🇸#RhodeIsland pic.twitter.com/ZDHt6U34sC— Desimir Pajic (@DesimirPjic) February 17, 2026
Не бяха уточнени подробности за самоличността на жертвите, но полицейски шеф в щата заяви, че ранените са в критично състояние. Стрелбата е произведена по време на мач по хокей на лед в местна гимназия. Отборите първоначално не осъзнали какво се случва и не спрели играта, но когато изстрелите продължили, спортистите се скрили или се втурнали към изходите.
🚨Three killed in shooting at #RhodeIsland hockey rink— News.Az (@news_az) February 17, 2026
Three people, including the suspect, were fatally shot during a youth hockey game at Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island, PBS News reported. Three others are hospitalized in critical condition. pic.twitter.com/XDzXOE5aqg
През 2025 г. в САЩ са регистрирани над 400 масови стрелби с по четири или повече жертви и ранени, като в това число не влизат убитите извършители.Редактор: Цветина Петкова
