Двама души загинаха, а трима бяха ранени при стрелба на ледена пързалка в град Паутъкет, щата Роуд Айлънд. Извършителят също е убит. Полицията обяви, че първоначалните разследвания сочат, че стрелбата е била целенасочена и може да е резултат от семейна разпра.

Не бяха уточнени подробности за самоличността на жертвите, но полицейски шеф в щата заяви, че ранените са в критично състояние. Стрелбата е произведена по време на мач по хокей на лед в местна гимназия. Отборите първоначално не осъзнали какво се случва и не спрели играта, но когато изстрелите продължили, спортистите се скрили или се втурнали към изходите.

През 2025 г. в САЩ са регистрирани над 400 масови стрелби с по четири или повече жертви и ранени, като в това число не влизат убитите извършители.

