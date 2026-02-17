Кадър/Видео:"Ройтерс"
Птицата чукала с клюна си по стъклените врати на Спешното отделение, за да привлече внимание
Ранен корморан сам потърси помощ в болница в Бремен. Персоналът на лечебното заведение останал изненадан от неочаквания пациент, който почукал с клюн по стъклените врати на Спешното отделение, за да привлече внимание.
Медицинската сестра Джулиане Андреас била на смяна в неделя. Тя разказва, че с колегите ѝ видели птицата, от чийто клюн стърчала рибарска кука. Персоналът на болницата веднага се обадил в пожарната, чийто служители често реагирали на инциденти с диви животни. Според Андреас птицата позволила на огнеборците да я хванат и задържат и била съвсем спокойна.
Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас
Рибарската кука от човката на корморана била отрязана с помощта на клещи веднага след залавянето му. „Успяхме да отворим човката на птицата и тя се държа спокойно. Можехме да погледнем в устата ѝ. Нямаше наранявания“, разказва медицинската сестра.
Шефът на спешното отделение Фабиан Либер заяви, че не може да се каже дали корморанът наистина е разбирал какво прави, когато се появил на прага на болницата. Но е категоричен, че е щастливо съвпадение, че са успели да помогнат на птица, пострадала по вина на хората.
Спасиха ранен щъркел край Етрополе
Огнеборците по-късно освободили корморана обратно в дивата природа.
Според германското правителство популацията на този вид в Германия се увеличава, което е нещо положително за фауната в страната.Редактор: Станимира Шикова
