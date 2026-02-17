Летището в литовската столица Вилнюс отново беше временно затворено в 20:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич) във вторник вечер. Причината - метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Националният кризисен център на Литва, предаде "Ройтерс".

Балони с контрабандни цигари влязоха от Беларус във Вилнюс. Литва затвори границата (СНИМКИ)

Според кризисния център на балтийската държава балоните са навлезли в литовското въздушно пространство.

Летището във Вилнюс, на около 30 километра от Беларус, е било затваряно повече от 10 пъти от началото на октомври 2025 г. заради подобни инциденти, отбелязва "Ройтерс".

