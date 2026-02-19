Германска верига пекарни преименува популярна бисквитка в знак на солидарност с Гренландия, като промени името ѝ от „американка” на „гренландка”.

„Американките” (Amerikaner) наподобяват черно-белите бисквитки, популярни в Съединените щати. Те са направени от кръгла, леко изпъкнала основа от тесто, покрита с глазура. Традиционно се продават през пролетта, но тази година клиентите на веригата пекарни Harms в Люнебург, които поискат бисквитката, ще получат вместо това „гренландка”. Името отразява широко разпространената европейска опозиция срещу амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие арктическата територия от Дания.

Доналд Тръмп не е първият американски президент с апетит да придобие Гренландия

„Виждаме това като голяма реклама за търговията и искахме да се възползваме от възможността“, каза пред ДПА Яник Хармс, управляващ директор на веригата. „Баба ми винаги казваше, че пекарната е място на живот”, добави Хармс, който управлява семейния бизнес вече пето поколение заедно със съпругата си Лиза. „И политиката играе голяма роля в живота”.

„Правете сладкиши, а не война”, гласи табела пред пекарната в северния град Люнебург, югоизточно от Хамбург, която рекламира бисквитките. Редовните клиенти приемат инициативата положително - местният жител Хенинг Вилнер я определя като „оригинална”. „Това са въпроси, които ни засягат”, каза той и добави, че кампанията допринася за солидарността с Дания и Европа.

Не е напълно ясно как сладкишът е получил първоначалното си име, отбелязва ДПА. Според една теория то произлиза от съставката на бакпулвера амониев хидрогенкарбонат, наричан разговорно „Ами” на немски - същото „съкращение“, използвано за назоваване на американците. Друга версия гласи, че „кръглата форма е моделирана по войнишка каска”, според Хармс, който се е зарекъл да „запази новото име, докато Тръмп не остави Гренландия на мира”.

Политиката на Тръмп е вдъхновила и други символични актове на съпротива в Европа и Германия. Например кафене в берлинския квартал Нойкьолн вече не предлага кафе „американо”, а „мексикано”.

Редактор: Мария Барабашка