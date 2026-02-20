Доналд Тръмп признава, че се гордее, че съпругата му се е превърнала в „голяма филмова звезда“. Поводът за изказването му е документалният филм „Мелания”, който беше пуснат наскоро по кината.

По време на срещата на Съвета за мира , проведена във Вашингтон в четвъртък, президентът възторжено изрази мнението си за лентата. Тръмп посочи успеха в боксофиса и подчерта, че филмът е „номер едно”.

Празни киносалони: Филмът "Мелания" стартира с много ниски продажби на билети в САЩ и Великобритания

„Мелания” спечелили 7,2 милиона долара през първата седмица, което е най-високият приход от документален филм за последното десетилетие. През втората седмица обаче приходите паднаха с 67%, като лентата спечели 2,7 милиона долара. Към момента общите приходи са 15,8 милиона долара.

Тръмп сподели, че не е сигурен дали „в едно семейство има място за две звезди“, предвид новопридобития ѝ статут на „голяма филмова звезда“.

Той каза още за съпругата си: „Голяма филмова звезда. Винаги казвам, че това е проблем, защото в едно семейство не можем да имаме две звезди. Но ние се гордеем с нея.” „Хората в Съединените щати обичат първата дама. Тя направи документалния филм и той се превърна в най-продаваният от 20 години, можете ли да повярвате? Кината са препълнени. Жените, особено, се връщат и го гледат два или три, четири пъти", посочи още Тръмп.

„Мелания“ е режисиран от Брет Ратнър, чието име беше замесено в досиетата „Епстийн, ​​и е подкрепен от Amazon MGM Studios. Проектът проследява 20-те дни преди втората инаугурация на Тръмп. Коментира се също така, че това е най-скъпият документален филм, правен някога, тъй като Amazon MGM Studios са платили 40 милиона долара за световни лицензионни права и са похарчили още 35 милиона долара за глобална маркетингова кампания.

Мелания от своя страна заяви, че се гордее с филма си.

Премиерата на лентата обаче беше посрещната във Великобритания с много ниски продажби. На места бяха продадени само по няколко билета за една прожекция. "Мелания" беше показан предпремиерно в Белия дом, като Доналд Тръмп публикува снимки от събитието, добавяки че филмът е „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ГЛЕДАНЕ“ и че билетите „се разпродават БЪРЗО!“.