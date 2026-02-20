Виенското летище „Швехат" временно е затворено заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж, съобщават австрийски медии.

„Към 9:00 часа централноевропейско време ще бъдат възможни отделни излитания, а от 10:00 часа - и кацания. Все пак продължават да се очакват закъснения. Препоръчваме на пътниците да се информират от авиокомпаниите за статуса на резервираните от тях полети“, съобщи говорителят на летището Петер Клеман.

Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина. Обходът е възможен само в по-голям радиус. На Западната магистрала (A1) в Долна Австрия имаше няколко инцидента и спирания на движението.

