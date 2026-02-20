Турските власти задържаха шестима европейски активисти, които твърдят, че са пристигнали в страната, за да проучат условията в местата за лишаване от свобода. Информацията е на "Франс прес".

По думите на Наим Еминоглу, който е председател на истанбулската секция на Асоциацията на прогресивните юристи, активистите били арестувани след среща с представители на адвокатска кантора, известна със защитата на политически активисти и затворници. Кантората е обвинявана от турските власти във връзки с крайнолявата организация DHKP-C, определяна от Анкара като терористична.

Задържаните са граждани на Италия, Франция, Испания, Белгия и Русия. Полицията ги уведомила, че са арестувани, за да бъдат експулсирани, като паспортите им били конфискувани. „Те бяха прехвърлени в Дирекцията по миграция. Не беше разрешена никаква среща с техните адвокати. Сега ги отвеждат на летището в Истанбул, за да бъдат експулсирани“, заявява Еминоглу пред "Франс прес".

От кантората посочват, че активистите пристигнали в Турция в рамките на наблюдателна мисия, целяща да разследва условията в т.нар. затвори тип „кладенец“ и режима на изолация на някои политически затворници. Информацията е потвърдена и от един от задържаните пред агенцията.

Турция нееднократно е обект на критики от правозащитни организации заради практиката да настанява задържани в затвори тип „кладенец“ - килии без достъп до дневна светлина. Според правозащитници подобни условия оказват сериозно въздействие върху психическото и физическото здраве на лишените от свобода.

