Броят на затворниците в Турция е достигнал 433 543 души, което означава натоварване на системата с 42% над официалния ѝ капацитет, съобщава Стокхолмският център за свобода, позовавайки се на данни на организацията „Гражданско общество в наказателната система“, защитаваща правата на лишените от свобода.

Към 1 декември почти 5 000 души са били вкарани в затворническата система само за един месец, с което общият брой значително надхвърля капацитета от 305 286 места в 403 затвора в страната.

Сред задържаните има 4 666 непълнолетни на възраст между 12 и 18 години, настанени в изправителни домове за младежи или в отделения за непълнолетни в затвори за възрастни. Освен това 822 деца под шестгодишна възраст живеят заедно с лишените от свобода майки.

Турция продължава да заема първо място в Европа както по общ брой затворници, така и по брой лишени от свобода на 100 000 души население. Данните от Годишния доклад за наказателната статистика на Съвета на Европа за 2024 г. показват, че между 2013 и 2024 г. затворническото население в страната е нараснало с 80%.

В отговор на този ръст турските власти ускоряват разширяването на затворническата инфраструктура. До края на 2025 г. се планира откриването на шест нови затвора, следвани от девет през 2026 г., пет през 2027 г. и още два през 2028 г. С тези 22 нови обекта общият брой на затворите в Турция ще достигне 424 до края на 2028 г.

Управляващата Партия на справедливостта и развитието обмисля и възстановяване на схемата за предсрочно освобождаване, въведена по време на пандемията от COVID-19, като част от т.нар. 11-и съдебен пакет. Мярката може да позволи на между 50 000 и 55 000 затворници да изтърпяват наказанията си под надзор извън местата за лишаване от свобода.

Законопроектът разширява извънредната практика от 2020 г., когато затворници от обекти с по-ниско ниво на сигурност бяха преместени под пробационен надзор заради пандемията. Сега правителството предлага тази възможност да обхване и лица, извършили престъпления преди 31 юли 2023 г., чиито присъди не са били окончателни към тази дата. По думите на представители на управляващата партия това би позволило остатъкът от наказанията да бъде изтърпян извън затвора под строг контрол.

Редактор: Емил Йорданов