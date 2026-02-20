Към момента няма риск от криза с отпадъците в София и сметосъбирането се извършва нормално. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в студиото на „Денят на живо“. По думите му столицата е обезпечена и гражданите не бива да се притесняват от проблеми със събирането на отпадъците. „Боклукът се извозва редовно“, подчерта Петров.

Той обаче уточни, че трайното решение на въпроса изисква допълнителни стъпки от страна на общината. „Необходима е стабилност чрез подписването на дългосрочни договори, които да гарантират устойчивост на системата“, обясни председателят на СОС.

Политическото напрежение около оставката на служебния вицепремиер постави под въпрос стабилността на кабинета. При тази нестабилна политическа обстановка местното управление също среща трудности. Петров определи подалия оставка вицепремиер Стоил Цицелков като „безспорен експерт“, който и занапред ще продължи да помага в сферата на изборния процес, включително и на международно ниво.

Основният акцент в разговора обаче беше финансовото състояние на столицата. По думите на Петров София продължава да работи в режим на 1/12 от миналогодишния бюджет, което затруднява разплащанията по ключови инфраструктурни проекти. „Парите са заложени - редовният бюджет е нужен“, подчерта той и допълни, че София е градът с най-големи приходи към държавата, но „по много критерии получава най-малко“. "Държавата дължи много на софиянци и трябва да бъде по-благосклонна, като разплати вече договорени средства", коментира председателят на СОС.

Той открои и една добра новина и напредъка по създаването на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ след споразумение с БАН, както и продължаването на започнатите обекти в капиталовата програма, включително и за детски градини. „Очакваме София да получи това, което заслужава“, обобщи председателят на СОС.

Петров определи обвиненията по казуса „Петрохан“, свързвани с кмета Васил Терзиев, като като предизборни внушения. Той подчерта, че Терзиев е бил категоричен в позицията си и че става дума за опит за политизиране на трагичен случай.

Редактор: Ралица Атанасова