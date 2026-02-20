Пътят София - Самоков е затворен заради срутване на земна маса. При инцидента няма пострадали хора или засегнати автомобили. Сигналът е подаден около 19:00 ч., потвърдиха за NOVA от СДВР.

Към момента движението е ограничено в двете посоки, като е осигурен обходен маршрут през с. Железница. Пътят ще остане затворен през цялата нощ, докато не се отстрани изцяло опасността от падане на камъни и срутване на допълнителна земна маса. Инцидентът е станал в района на заведението „Златна рибка”.

Автобусна линия 3 временно ще се движи по съкратен маршрут – от ул. "Гурко"до Кокалянско ханче.