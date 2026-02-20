Снимка: iStock
-
„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев
-
Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът
-
Най-малко 36 загинали при наводнения в Бразилия (ВИДЕО)
-
Две коли се удариха челно преди Дунав мост при Русе (СНИМКИ+ВИДЕО)
-
10 години затвор за шофьора на тира, предизвикал катастрофата с три жертви на Околовръстното в Пловдив
-
„Темата на NOVA”: Оцелели от прахта (ВИДЕО)
-
Катастрофа между снегорин и кола на пътя София - Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)
Движението е ограничено в двете посоки, осигурен е обходен маршрут през Железница
Пътят София - Самоков е затворен заради срутване на земна маса. При инцидента няма пострадали хора или засегнати автомобили. Сигналът е подаден около 19:00 ч., потвърдиха за NOVA от СДВР.
Към момента движението е ограничено в двете посоки, като е осигурен обходен маршрут през с. Железница. Пътят ще остане затворен през цялата нощ, докато не се отстрани изцяло опасността от падане на камъни и срутване на допълнителна земна маса. Инцидентът е станал в района на заведението „Златна рибка”.
Земна маса и скали паднаха върху спирка във Велико Търново
Автобусна линия 3 временно ще се движи по съкратен маршрут – от ул. "Гурко"до Кокалянско ханче.
Последвайте ни