Снимки: Мартин Георгиев
Тежка катастрофа с жертви и ранени в Хасковско
Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос
Кола с млад шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик
Трети ден издирват изчезналия риболовен кораб в Черно море
Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)
Откриха издирвания в Стара планина турист
Затворен е пътният участък за Арбанаси и Горна Оряховица
Свлачище затвори основен път между два града. Земна маса и скални отломки паднаха от източния склон на хълма "Трапезица" край Велико Търново върху автобусна спирка.
Затворен е пътният участък за Арбанаси и Горна Оряховица.
Снимка: Мартин Георгиев
Рухнала подпорна стена, наводнения и селища без ток след пороите у нас
От Община Велико Търново изискаха от Министерството на културата като принципал спешно да възложи укрепване и изграждане на нова подпорна стена, която също е компрометирана. Местната администрация заяви, че от своя страна ще постави нова автобусна спирка на мястото на увредената от свличането.
Снимка: Мартин Георгиев
