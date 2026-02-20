Свлачище затвори основен път между два града. Земна маса и скални отломки паднаха от източния склон на хълма "Трапезица" край Велико Търново върху автобусна спирка.

Затворен е пътният участък за Арбанаси и Горна Оряховица.

Снимка: Мартин Георгиев

От Община Велико Търново изискаха от Министерството на културата като принципал спешно да възложи укрепване и изграждане на нова подпорна стена, която също е компрометирана. Местната администрация заяви, че от своя страна ще постави нова автобусна спирка на мястото на увредената от свличането.

Снимка: Мартин Георгиев