Необичаен случай на опит за заобикаляне на закона разкриха общинските власти в италианския град Катания, след като мъж обучил кучето си да оставя торби с боклук на улицата, за да избегне заснемане от видеонаблюдението.

Животното е заснето от камери в квартал Сан Джорджо. То е вървяло по улица „Виа Пулакара“ с торба в устата си, след което я оставя до пътя и спокойно се отдалечава. Кадрите бяха публикувани на официалната страница на общината във Facebook, пише The Guardian.

От общинската полиция посочват, че случаят е ясен пример за умишлено обучение на животното с цел да се избегне санкция: „Изобретателността никога не може да бъде оправдание за липсата на гражданска отговорност“. Властите определят постъпката като „едновременно хитра и погрешна“, тъй като замърсява града и използва домашния любимец, за да се избегнат правилата.

След преглед на видеозаписите собственикът на кучето е бил идентифициран и глобен.

Незаконното изхвърляне на отпадъци остава сериозен проблем в Италия, особено в южните региони. Само през 2023 г. са регистрирани над 9300 нарушения, свързани с отпадъци - увеличение от 66% спрямо предходната година. В отговор общините масово инсталират камери за наблюдение, включително т.нар. „камери капани“, за да установяват нарушителите.

Съгласно италианското законодателство, незаконното изхвърляне на отпадъци може да доведе до глоби между 1500 и 18 000 евро, а в някои случаи и до наказателна отговорност.

Редактор: Ралица Атанасова