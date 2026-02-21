Бивша приятелка на Мариус Борг Хойби, син на норвежката принцеса Мете-Марит, даде показания в съда за насилие и агресивно поведение по време на връзката им, съобщи норвежкият вестник „Верденс Ганг”.

Бившата му приятелка, която е инфлуенсърка, заяви пред съда, че Хойби имал „две лица”. Тя разказа, че е бил мил с нея, но е съществувал и „Мариус, с когото не е можела да общува”. По думите ѝ, когато настъпвала тази рязка промяна в поведението му, тя изпитвала силен страх. „Сякаш пред теб стои питбул”, описа тя ситуацията, цитирана от ДПА.

Синът на норвежката принцеса Мете-Марит e обвинен в 4 изнасилвания

Двамата са били във връзка през 2022–2023 г., като през този период са живели заедно. Според обвинението Хойби многократно се е опитвал да удуши тогавашната си приятелка, заплашвал я е, ритал я е, хвърлял е предмети по нея и ѝ е крещял.

Бившата му партньорка твърди още, че той избухвал, когато е бил питан относно слухове за изневяра или когато тя е взимала телефона му.

Срещу 29-годишния Хойби са повдигнати общо 38 обвинения, от които четири са за изнасилване, а останалите – за домашно насилие и побой. Той отрича обвиненията в сексуални престъпления, включени в обвинителния акт.

Редактор: Мария Барабашка