Сега към един вдъхновяващ пример за доброто. Осмокласник от Пловдив успя да обедини училището си около позитивна и мотивираща кампания. С лесна, но изключително въздействаща идея, той усмихна десетки съученици, учители и случайни минувачи.

Мартин Рамаданов, на 15 години, е инициаторът на инициативата в Професионалната гимназия по битова техника в Пловдив. Върху оградата на училищния двор вече греят цветни табели с послания като: „Продължавай да блестиш, дори когато е трудно!”. Младежът се замислил как да разнообрази ежедневието на децата и преподавателите и решил, че няколко добри думи всяка сутрин могат да направят деня им по-светъл.

„Нов път в преподаването“ открива млади и мотивирани учители

„Реших да направя нещо, което да зарадва хората и да усмихне деня им”, споделя Мартин. Съучениците му веднага подкрепят идеята и я превръщат в част от училищната кампания „Направи добро”.

Робин Спасов, съученик на Мартин, вярва, че всеки има право да получи надежда, когато денят му не върви добре. „Целта ни е да направим хората щастливи. Моята любима фраза е: „Ако вярваш в себе си, можеш”, казва той. За Калоян Пепелянков най-силното послание е: „Бъди смел, бъди добър, бъди себе си”, защото вярва, че човек трябва да отстоява себе си, без да се влияе от чуждото мнение.

Ефектът от инициативата се усеща веднага. Преподавателят инж. Пепа Богоева разказва, че тези послания не само сплотяват учениците, но и променят нагласата им към света. Минувачите, които преминават покрай училището на път за главната улица, пазара или поликлиниката, често спират пред цветните табели. „Винаги се спират, независимо на каква възраст са. Усмихват се често”, допълва инж. Богоева.

„А, виж, маме – героят на днешния ден. Ти си героят на моя ден”, казва Йоана Димитрова на детето си, докато преминават покрай оградата на път за детската градина. Според нея това са изключително вдъхновяващи думи за всеки забързан гражданин.

За учениците от гимназията доброто не спира до табелите. Наскоро те са почистили и района около училището, а в момента се подготвят за седмицата на толерантността. Предстоят презентации за превенция на насилието и трафика на хора, с които децата да повишат информираността сред своите връстници.

Според педагогическия съветник Ивана Ангелова училището е „малък модел на живот”, в който се изграждат характери. Тя вярва, че позитивното влияние, което учениците оказват днес, ще се пренесе и в бъдещите им семейства.

„Благодарим, че правиш света по-добър” – това е едно от финалните послания на оградата. Защото, както казват децата в Пловдив: „Ако на всеки благодарим, светът ще има крила”.

Повече гледайте във видеото.