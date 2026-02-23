Земетресение с магнитуд 7 е регистрирано в неделя вечерта край остров Борнео, съобщи Китайският център за земетресения. Трусът бил с дълбочина 620 км, а епицентърът му - на 55 километра северозападно от Кота Белуд в Малайзия. Силният трус е усетен малко преди 01:00 часа местно време (19:00 часа българско).

Според Американската геоложка служба силата на земетресението е била 7,1 по Рихтер. Няма данни за сериозно пострадали хора и материални щети. Не е издавано и предупреждение за опасност от цунами.

Редактор: Мария Барабашка