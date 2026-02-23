Среща на външните министри на страните от ЕС се провежда в Брюксел в понеделник. Основната тема в разговорите ще бъде войната в Украйна и одобряването на 20-ия пакет от санкции срещу Москва. Първите дипломати ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Газа и Западния бряг и напрежението в Иран.

Съветът се провежда в ключов момент - непосредствено преди навлизането в четвъртата година от руската инвазия. Очаква се дипломатите да обсъдят и нов пакет финансова помощ за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

На срещата България ще бъде представена от служебния външен министър Надежда Нейнски. Върховният представител на Съвета на мир за Газа Николай Младенов също ще участва.

По информация от Брюксел, Словакия и България са заявили резерви по част от предложенията, което може да доведе до допълнителни преговори преди окончателното решение.

Междувременно утре в Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща като знак за подкрепа към Украйна.

По-късно специалният пратеник на ЕС ще информира външните министри за развитието на дипломатическите усилия около инициативите за мир, включително детайли по резолюция в рамките на ООН.