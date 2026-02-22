След руската инвазия през 2022 г. икономиката на Украйна се е преориентирала в значителна степен към Европейския съюз, като делът на износа към общността е достигнал 57 процента през 2024 г. Това сочи анализ на Виенския институт за международни икономически сравнения, цитиран от Австрийската пресагенция.

Според проучването делът на ЕС в украинския износ е нараснал значително - от 36% през 2021 г. до 57% през 2024 г., пише БТА. Селското стопанство остава най-устойчивият сектор на украинския износ, докато тежката промишленост е претърпяла сериозни загуби в резултат на разрушенията, причинени от войната.

В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната остават ограничени и възлизат на около 1,6 процента от брутния вътрешен продукт. Данни на Националната банка на Украйна показват, че Австрия е сред четирите основни центъра за т.нар. „round-tripping“, наред с Кипър, Нидерландия и Швейцария. При тази практика украински капитал се изнася в чужбина и впоследствие се връща в страната под формата на преки чуждестранни инвестиции.

Стратегически ресурси и забавени европейски инициативи

Проучването очертава три ключови стратегически области, в които ЕС трябва да действа по-бързо и координирано, според авторката Олга Пиндюк.

На първо място, Украйна разполага със значителни запаси от литий, титан и редкоземни елементи – суровини от ключово значение за цифровизацията и зеления преход. Докато европейските инициативи напредват бавно, САЩ вече са си осигурили приоритетен достъп до украински суровинни проекти чрез споразумение, подписано през април 2025 г., както и чрез създаването на инвестиционен фонд на стойност 75 милиона долара.

Възстановяването като шанс за зелен преход

Втората стратегическа област е свързана с развитието на възобновяемата енергия и водородните технологии. През юни 2024 г. Украйна прие Национален енергиен и климатичен план, който предвижда делът на възобновяемата енергия да достигне най-малко 27 процента до 2030 г.

Според анализа възстановяването на разрушената енергийна инфраструктура може да се превърне във възможност за ускоряване на устойчивия преход. За тази цел се препоръчва засилване на подкрепата за частните инвестиции чрез механизми за намаляване на инвестиционния риск.

Бърз ръст на производството на дронове и зависимост от Китай

Третата ключова сфера е отбранителната индустрия, и по-специално производството на безпилотни летателни апарати. Данните показват рязък ръст – от 5000 произведени дрона през 2022 г. до 1,5 милиона през 2024 г.

Въпреки този напредък, секторът остава силно зависим от високотехнологични компоненти и оборудване, доставяни от Китай, което създава рискове за сигурността. Анализът отбелязва също, че европейската индустрия за дронове изостава от украинската поради по-високи производствени разходи и ограничен практически опит.

