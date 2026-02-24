Снимка: iStock
Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе
Земетресение с магнитуд 5,6 бе регистрирано до бреговете на североизточния окръг на Тайван - Илан. Това съобщи местната сеизмологична служба.
Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе. Няма информация за щети или пострадали.
Magnitude 5.6 earthquake shakes northeastern Taiwanhttps://t.co/VcOLCXXHKj— Taiwan News 247 (@TaiwanNews247) February 24, 2026
Епицентърът на труса е бил в морето, на около 16,9 километра източно-югоизточно от сградата на окръжната управа на Илан, на дълбочина 66,8 км.
Най-силно земетресението е усетено в окръг Илан, където е отчетена степен 4 по 7-степенната скала за интензивност в Тайван.
🚨 BREAKING: 5.6-magnitude quake strikes northeastern Taiwan.— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 24, 2026
MRT systems temporarily halted trains for safety inspections. Yilan County reported the strongest tremors. No major damage has been reported so far.
★ https://t.co/cwNLR7q45i ★ pic.twitter.com/awk4Oyfne2
Трусът е бил с трета степен на сила в окръзите Хуалиен, Нов Тайпе, Тайпе, Таоюан, окръг Синчжу, Тайчжун, град Синчжу и окръг Мяоли, допълниха от Централната метеорологична администрация.Редактор: Цветина Петкова
