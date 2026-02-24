Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе

Земетресение с магнитуд 5,6 бе регистрирано до бреговете на североизточния окръг на Тайван - Илан. Това съобщи местната сеизмологична служба.

Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе. Няма информация за щети или пострадали. 

Епицентърът на труса е бил в морето, на около 16,9 километра източно-югоизточно от сградата на окръжната управа на Илан, на дълбочина 66,8 км.

Най-силно земетресението е усетено в окръг Илан, където е отчетена степен 4 по 7-степенната скала за интензивност в Тайван.

Трусът е бил с трета степен на сила в окръзите Хуалиен, Нов Тайпе, Тайпе, Таоюан, окръг Синчжу, Тайчжун, град Синчжу и окръг Мяоли, допълниха от Централната метеорологична администрация.

Редактор: Цветина Петкова

