Иранският външен министър Абас Арагчи и неговият преговорен екип отпътуваха от Техеран за Женева, съобщи държавната телевизия. Посещението е в навечерието на третия кръг разговори със Съединените щати.

Вашингтон и Техеран вече проведоха два кръга преговори с посредничеството на Оман, насочени към постигане на споразумение по иранската ядрена програма.

Иран отрече твърденията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

Същевременно президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че гледа с надежда към третия кръг преговори със Съединените щати, като подчерта, че разговорите могат да помогнат за преодоляване на продължаващото противопоставяне с Вашингтон.

„Виждаме благоприятна перспектива за преговорите“, каза Пезешкиан, цитиран от АФП. „Продължаваме процеса под ръководството на върховния лидер, за да можем да излезем от тази ситуация на „нито война, нито мир“, добави той.

