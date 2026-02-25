Иран категорично отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че разработва ракети с обсег до Съединените щати. Техеран определи тези твърдения като „големи лъжи“ и потвърди, че ядрената му програма има изцяло мирен характер, пише "Франс прес".

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че обвиненията за ядрената програма, балистичните ракети и жертвите по време на протестите са повтаряне на неоснователни твърдения. По думите му Техеран няма намерение да разработва ядрено оръжие, но ще продължи да развива ядрената си програма за мирни цели.

Представители на Техеран и Вашингтон ще се срещнат отново в четвъртък в Женева

По-рано Тръмп заяви в реч пред Конгреса на САЩ, че Иран вече разполага с ракети, способни да застрашат Европа и американски бази, и работи по създаването на оръжия, които могат да достигнат и американска територия. Той подчерта, че предпочита дипломатическо решение, но предупреди, че няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Американският президент също така обвини иранските власти в тежки репресии срещу протестиращи, като заяви, че десетки хиляди хора са били убити. Иранските власти обаче съобщават за значително по-нисък брой жертви и отричат подобни мащабни репресии.

Иран и САЩ имат разминавания за санкциите и ядрената програма на Техеран

Напрежението между двете страни остава високо, въпреки че на 6 февруари в столицата на Оман - Маскат - беше подновен диалогът между Вашингтон и Техеран. Преговорите бяха прекъснати миналата година след военна ескалация между Израел и Иран, при която бяха атакувани и ирански ядрени обекти.

Редактор: Ралица Атанасова