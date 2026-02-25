Снимка: БТА/Видео: "Ройтерс"
Десетки хора остават в неизвестност
Десетки хора остават в неизвестност в югоизточната част на Бразилия, където наводнения отнеха живота на най-малко 36 души в щата Минас Жераис, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес".
Спасителните екипи работиха през цялата нощ, тъй като в следващите дни в региона се очакват обилни дъждове. Всички жертви, открити досега, са от градовете Жуиз де Фора и Уба - на около 310 километра на север от Рио де Жанейро.
Пожарната служба на Минас Жерайс съобщи, че 33 души все още са в неизвестност и около 3000 жители са били принудени да напуснат домовете си. Улиците на Жуиз де Фора, който е град с 560 000 жители, бяха покрити с кал, а властите се опасяват от нови свлачища. Съседният Уба със 107 000 жители на практика е блокиран.
Мощна снежна буря заплашва Ню Йорк и североизточните щати на САЩ
Кметовете на двата града съобщиха, че учебните занятия са преустановени. Кметството на Жуиз де Фора съобщи в изявление, че около 600 семейства, живеещи в застрашени райони, ще бъдат преместени в местни училища, превърнати в импровизирани убежища, и че дъждовете за февруари са били двойно по-високи от очакваното за месеца.
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва съобщи в социалните медии, че силите за сигурност са мобилизирани за спасителни операции и оказват незабавна помощ на населението, засегнато от дъждовете. В региона, който се намира в близост до хълмове, долини и склонове, са изпратени екипи за оказване на медицинска помощ.Редактор: Емил Йорданов
