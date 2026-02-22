Нова снежна буря се очаква да удари източното крайбрежие на САЩ, като на места се прогнозира снежна покривка над 30 сантиметра, пише "Франс прес", цитирана от БТА. Най-засегнати се очаква да бъдат големите градове в североизточната част на страната.

В Бостън прогнозите сочат между 30 и 60 сантиметра сняг, а в Ню Йорк се очакват между 33 и 43 сантиметра, с възможност количествата да надхвърлят 50 сантиметра. Предупреждения са издадени и за Филаделфия и столицата Вашингтон.

Северна Калифорния се подготвя за мощна зимна буря

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани призова жителите да останат по домовете си и да избягват пътувания, като подчерта, че придвижването в понеделник сутрин може да бъде изключително опасно. Властите предупреждават за сериозни затруднения по пътищата, възможни прекъсвания на електрозахранването и риск от наводнения в щатите Делауеър и Ню Джърси.

Бурята идва само седмици след тежкия зимен циклон в края на януари, който засегна същите райони и по данни на властите отне живота на над 100 души.

