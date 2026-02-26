Снимка: iStock
През 2013 г. Рейкявик се отказа от членството след четири години преговори
Исландия ще проведе референдум за влизане в Европейския съюз, обяви премиерът на страната. Подготовката за евентуалното възобновяване на преговорите за присъединяване вече е започнала. През 2013 г. Рейкявик се отказа от членството след четири години преговори.
Експерт: Действията на Тръмп за Гренландия разрушиха най-ценния актив на НАТО - доверието
Социологически проучвания сега показват, че покачването на разходите за живот и продължаващата война в Украйна през последните години са съживили интереса на островната държава към членството в ЕС.Редактор: Дарина Методиева
