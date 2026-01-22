Снимка: iStock
-
Евролидерите обсъждат кризата с Гренландия на извънреден съвет в Брюксел
-
Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа
-
България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота
-
Ще доведат ли до хаос сканиращите устройства, ако бъдат въведени у нас до изборите
-
Косьо Стойчев: Има риск САЩ да се превърне от световна в регионална сила
Ивайло Иванов коментира икономическия и политически натиск върху американския президент в Давос
По време на икономическия форум в Давос американският президент Доналд Тръмп официално учреди своя Съвет за мир, фокусиран върху укрепването на мира в Газа. Церемонията обаче бе засенчена от рязък завой в позицията му по отношение на Гренландия – тема, която предизвика свикването на извънреден Европейски съвет в Брюксел. Това коментира в ефира на NOVA NEWS експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов.
Според Иванов промяната в тона на Тръмп, който обяви, че няма да използва сила за Гренландия и се отказа от наказателни мита, е резултат от „завой на 180 градуса“. Основният фактор за това е негативната реакция на финансовите пазари и Уолстрийт.
Тръмп предлaга по 2 милиона долара на всеки гренландец?
„Пазарите оцениха изключително негативно действията на Доналд Тръмп. Той ясно осъзна, че САЩ не са готови за икономическа война, от която и двете страни биха пострадали. Това е критично в година на междинни избори в Щатите, при положение че рейтингът му за справяне с икономиката е изключително нисък“, обясни експертът.
„Грешка на езика“ или геополитическа стратегия?
Експертът обърна внимание на факта, че в речта си Тръмп неколкократно е споменал Исландия вместо Гренландия. Иванов подчерта стратегическото значение на линията Гренландия-Исландия-Великобритания, която е ключова за НАТО още от Студената война за ограничаване на руския Северен флот.
„Дали е било грешка на езика или подсъзнателно изразяване на намерения, предстои да видим. Но Исландия, за разлика от Гренландия, не е член на ЕС и върху нея не може да се приложи същата солидарност“, отбеляза той.
Най-сериозната щета обаче е върху вътрешните отношения в НАТО. Иванов бе категоричен, че заплахите на водещата държава срещу територията на друг съюзник са разрушителни.
„Това разруши в огромна степен най-ценния актив на НАТО - доверието между страните членки. Щетата вече е нанесена дългосрочно. Това е урок за европейците, че трябва да изграждат собствени военни способности, за да не зависят от решения, продиктувани от среднощни постове в социалните мрежи“, заяви Иванов.
Експертът допълни, че Европа трябва да продължи стъпките към по-голяма независимост в отбраната, като засили сътрудничеството с партньори като Норвегия и Канада. Иванов предупреди, че темата остава отворена, тъй като по-късно днес се очаква Дания и властите в Гренландия да се включат в обсъжданията на ново рамково споразумение.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни