По време на икономическия форум в Давос американският президент Доналд Тръмп официално учреди своя Съвет за мир, фокусиран върху укрепването на мира в Газа. Церемонията обаче бе засенчена от рязък завой в позицията му по отношение на Гренландия – тема, която предизвика свикването на извънреден Европейски съвет в Брюксел. Това коментира в ефира на NOVA NEWS експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов.

Според Иванов промяната в тона на Тръмп, който обяви, че няма да използва сила за Гренландия и се отказа от наказателни мита, е резултат от „завой на 180 градуса“. Основният фактор за това е негативната реакция на финансовите пазари и Уолстрийт.

Тръмп предлaга по 2 милиона долара на всеки гренландец?

„Пазарите оцениха изключително негативно действията на Доналд Тръмп. Той ясно осъзна, че САЩ не са готови за икономическа война, от която и двете страни биха пострадали. Това е критично в година на междинни избори в Щатите, при положение че рейтингът му за справяне с икономиката е изключително нисък“, обясни експертът.

„Грешка на езика“ или геополитическа стратегия?

Експертът обърна внимание на факта, че в речта си Тръмп неколкократно е споменал Исландия вместо Гренландия. Иванов подчерта стратегическото значение на линията Гренландия-Исландия-Великобритания, която е ключова за НАТО още от Студената война за ограничаване на руския Северен флот.

„Дали е било грешка на езика или подсъзнателно изразяване на намерения, предстои да видим. Но Исландия, за разлика от Гренландия, не е член на ЕС и върху нея не може да се приложи същата солидарност“, отбеляза той.

Най-сериозната щета обаче е върху вътрешните отношения в НАТО. Иванов бе категоричен, че заплахите на водещата държава срещу територията на друг съюзник са разрушителни.

„Това разруши в огромна степен най-ценния актив на НАТО - доверието между страните членки. Щетата вече е нанесена дългосрочно. Това е урок за европейците, че трябва да изграждат собствени военни способности, за да не зависят от решения, продиктувани от среднощни постове в социалните мрежи“, заяви Иванов.

Експертът допълни, че Европа трябва да продължи стъпките към по-голяма независимост в отбраната, като засили сътрудничеството с партньори като Норвегия и Канада. Иванов предупреди, че темата остава отворена, тъй като по-късно днес се очаква Дания и властите в Гренландия да се включат в обсъжданията на ново рамково споразумение.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка