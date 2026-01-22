Американският президент Доналд Тръмп обмисля възможността да предложи на гражданите на Гренландия значителни финансови стимули, за да подкрепят идеята островът да се присъедини към Съединените щати, съобщи Forbes.

Проектът предвижда финансова компенсация за всеки жител на Гренландия при условие, че над 60% от гласоподавателите одобрят предложението на референдум. Ако подкрепата остане под този праг, никой няма да получи плащанията. Конкретна сума от около 2 милиона долара на човек се обсъжда в предложението, което все още е в теоретична фаза и зависи от общественото одобрение.

Това предложение е част от по-широка кампания на администрацията на Тръмп да увеличи влиянието на САЩ в Арктика и да изгради стратегически контрол над Гренландия — автономна територия на Дания с малко над 57 000 жители и богати природни ресурси.

Според британското издание Daily Mail Доналд Тръмп обмисля стимул от по 1 милион долара на всеки жител на Гренландия, ако островът гласува за присъединяване към САЩ. По информация на медията предложението е било обсъждано след срещата между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След разговорите президентът заяви, че е договорена „рамката на бъдеща сделка“ относно контрола върху Гренландия, която той определя като ключова за националната сигурност на САЩ.

Други елементи на стратегията включват натиск върху Копенхаген чрез търговски тарифи, дипломатически преговори или потенциални военно-стратегически планове, които да убедят датските и гренландските власти в необходимостта от промяна на статута на острова.

Според анализатори идеята да се плати на всеки жител на Гренландия цели да направи присъединяването към САЩ по-привлекателно чрез икономически стимул, но трябва да бъде одобрена чрез пряко гласуване от населението.

Тази стратегия идва на фона на сериозно международно напрежение около острова. Гренландия се възприема като важен елемент от геополитическата конфронтация между западните съюзници и потенциални конкуренти като Русия и Китай.

Политическият проект е в начален етап и изисква значителна подкрепа както от гренландците, така и от международни партньори. Дебатът за бъдещия статут на острова включва не само въпроси за суверенитет и финансова помощ, но и стратегическите интереси в Арктика, както и отношенията между САЩ, Дания и НАТО.

Редактор: Цветина Петкова