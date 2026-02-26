"Усилията на служебния правосъден министър да прекрати дейността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов са правилни". Това заяви в „Денят на живо” бившият министър на правосъдието Антон Станков в коментар за напрежението около съдебната власт и действията на Висшия съдебен съвет. По думите му реакцията на Андрей Янкулов е била адекватна и незабавна. Според Станков е възможно процедурата да продължи с предложение за титуляр на поста от страна на служебния министър на правосъдието, но действията на ВСС са показали, че подобен избор няма да бъде направен от настоящия състав.

Станков определи ситуацията като „пореден пример за лошо законодателство“, което позволява различни тълкувания. Според него Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия да избере главен прокурор, но самите членове са решили, че не са компетентни.

Той припомни, че съдебни състави вече нееднократно са се произнесли, че и.ф. главен прокурор „не е този”. „Кризата тръгва от Народното събрание, а там са партиите“, заяви Станков. Бившият министър изрази надежда, че след изборите ще се формира мнозинство, което да реши проблема, но към момента не вижда решение.

Киселова: Очаквам Прокурорската колегия да бави решението си за Сарафов

Според Станков политизацията в съдебната система е неестествена и противоречи на принципа за независимост. Той подчерта, че прокуратурата все по-често се използва за политически цели, вместо да изпълнява основната си функция - защита на правата на гражданите.

Станков определи състава на служебното правителство като интересен и разнороден, като според него е търсено ниво на експертност. Той подчерта, че основната задача на кабинета остава провеждането на честни и свободни избори.

Коментирайки случаи на оправдателни присъди по тежки престъпления, бившият правосъден министър припомни делото за тройното убийство в "Гео Милев", при което ключово доказателство - ръкавица, не е било иззето по надлежния ред. „При разследванията има два варианта - или грешките се допускат умишлено, или поради незнание“, посочи той, подчертавайки сериозността на подобни пропуски.

По темата „Петрохан“ Станков бе предпазлив. Според него обществото не разполага с пълния обем информация и даването на категорични оценки е прибързано и неуместно. Личното му усещане е, че става дума за „разчистване на свидетели“, но подчерта, че подобни твърдения трябва да бъдат доказани. Той заяви, че не вярва на версията за самоубийство поради вътрешно усещане, но подчерта, че това са неща, подлежащи на доказване.

Редактор: Емил Йорданов