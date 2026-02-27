Софийският градски съд отхвърли като неоснователни предявените от Сдружение „Българска конфедерация по кикбокс и муай тай“ искове срещу Българския олимпийски комитет за отмяна на решенията на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г. Ищецът оспорваше решенията за избор на Весела Лечева за председател на БОК, както и тези за избор на ново Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Решението от 26 февруари 2025 г., подписано от съдия Атанас Маджев, е третото, което потвърждава избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и този на членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, съобщават от юридическия екип на Весела Лечева.

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

Преди това, в решение на Софийския градски съд от 17 ноември 2025 година по делото, заведено от Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), СГС определи, че „няма доказани нарушения, които да са опорочили провеждането на Общото събрание на БОК“.

В края на октомври пък Софийският градски съд отхвърли жалбата и по друго дело, заведено от Българската федерация по бадминтон. Според екипа на Лечева исковите молби на членове на БОК, които имат напълно идентични мотиви.

В исковата си молба на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай се твърдеше, че Събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – поради неизпращане на покани до всички членове по пощата или имейл; неспазване на 20-дневния срок за номиниране на кандидат за председател; участие на представители без надлежна представителна власт; допускане на нередности при легитимацията на делегати, както и неправилно провеждане на тайното гласуване чрез гласуване „анблок“ за състава на колективните органи.

Председателят на БОК Весела Лечева оспори тези твърдения.

На първа инстанция: Съдът потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

След анализ на доказателствата съдът приема, че: Поканата за Общото събрание е била надлежно публикувана в Търговския регистър. Макар да не е доказано изпращане на покани до всички членове по пощата или имейл, това не е довело до нарушаване на правото на участие, тъй като 83 от общо 86 членове са присъствали, включително и ищецът, а кворумът и необходимите мнозинства са били налице.

Съдът подчертава, че номинираната Лечева е лице с широка популярност в спортните и олимпийските среди, в това число тя е член на БОК, поради което участниците в общото събрание са отлично запознати с нейния професионален профил. Това изключва извод, че просрочване на депозирането на кандидатурата ѝ за председател може да затрудни тяхната преценка при формиране на решението за кого от кандидатите да гласуват.

Проведено е тайно гласуване, а тъй като уставът не съдържа изискване членовете да се гласуват поотделно, вотът „анблок“ не представлява нарушение.

Весела Лечева: Стефка Костадинова може да получи удължаване на мандата чрез съдебни хватки

В заключение Софийският градски съд приема, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а решенията за избор на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет са валидни и законосъобразни.

Редактор: Цветина Петкова