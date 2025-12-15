Вече 9 месеца продължава съдебната процедура, в която ни вкара старото ръководство. В този смисъл БОК е една от пленените институции. Стефка Костадинова се снима с Пеевски, а това означава, че е получила дивидент - удължаване на мандата или нов такъв - чрез съдебни хватки, които могат да разтакават и евентуално да подменят резултата. Това каза председателят на БОК и бивш министър на младежта и спорта Весела Лечева в студиото на „Здравей, България“.

Припомняме, че Лечева беше избрана за президент на Българския олимпийски комитет на Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г., когато получи мнозинство от гласовете на делегатите и победи дългогодишния председател Стефка Костадинова, която ръководеше комитета от 2005 г.

„Членовете на Общото събрание на БОК не избраха Стефка Костадинова, а Весела Лечева. Имаше рекорден брой участници - 83 от 86. Ден по-късно БОК беше заключен с полицейска охрана. До ден-днешен не съм чула нищо за интересите на Пеевски върху олимпийските спортове. Чува се, че влияе във федерациите по вдигане на тежести и по борба. Жалко е спортът да се въвлича в политически битки. Швейцарският съд се произнесе още през май относно резултатите, МОК също призна новото ръководство. Прави се изкуствена подмяна на вота“, коментира Лечева.

След гласуването Костадинова оспори легитимността на събранието, като бяха подадени жалби в съда, а вписването на новото ръководство в Търговския регистър беше блокирано. Това доведе до безпрецедентна ситуация с двувластие в БОК – Лечева, избрана от Общото събрание, и Костадинова, която продължи да упражнява функциите си, позовавайки се на невлязло в сила съдебно решение.

„Олимпийското движение на България беше въвлечено в най-срамния и тъмен период. Вече 9 месеца той е в безвремие, бездейства. Авторитетът на БОК на международно ниво никак не е добър, затова умолявам да се поеме отговорност. Ако някой чувства, че е използван за чужди сценарии, да направят преценка относно своите бъдещи действия. В политическата си кариера винаги съм пледирала, че най-важни са правилата, почтеността и отговорността на заеманата позиция. По отношение на БОК има липса на съобразяване със закона, както и на феърплей, хората чувстват, че нямат справедливост и морал. Съдът е препятстван заради натоварване да се произнесе - 7 абсолютно еднакви молби от старото ръководство блокират работата на БОК“, заяви президентът на Олимпийския комитет.

По думите ѝ на 17 декември предстои дело по искова молба на Станка Златева. „Съдийският състав не ме е присъединил като заинтересована страна, което е изключително подозрително, това означава, че нямам право на защита. Разясних на Златева, че не съм аз причината тя да не гласува, просто към момента на вота не беше вписана. Това всичкото е трик да се спре вписването на новото ръководство на БОК“, категорична е Лечева.

Спорът по оста Лечева - Костадинова прерасна в институционален конфликт с противопоставяне между спортни федерации, публични обвинения в нарушения на устава и намеса на държавни институции, като паралелно Международният олимпийски комитет беше официално информиран за казуса и призова за спазване на олимпийската харта и българското законодателство.

Редактор: Цветина Петкова