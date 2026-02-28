Израел нанесе превантивни ракетни удари по Иран, а малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали „мащабна бойна операция” срещу иранския режим.

⇒ 21.30ч.

Дронове се врязаха в жилищни сгради в Бахрейн. Три жилищни сгради в и около столицата на Бахрейн, Манама, бяха повредени от удари с дронове и отломки от прихваната ракета, предаде АФП.

⇒ 21.20ч.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има признаци, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е загинал при удар срещу комплекса си като част от съвместните американско-израелски операции, предаде АФП.

„Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран… и има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение.

Високопоставен израелски представител заяви пред „Ройтерс”, че Хаменей е мъртъв, а тялото му е открито.

⇒ 21.00ч.

Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас съобщи, че външните министри на държавите членки ще проведат извънредно заседание в неделя, 1 март, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни атаки, предаде АФП.

„Ще свикам извънреден Съвет „Външни работи“ чрез видеоконферентна връзка в неделя, за да обсъдим Иран и бързо развиващите се събития в Близкия изток“, написа Калас в социалната мрежа „Екс“.

„Безразборните атаки на иранския режим срещу неговите съседи носят риск от въвличане на региона в по-широка война и ние ги осъждаме“, добави тя.

⇒ 17.20ч.

Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание в събота след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и ответните удари на Техеран.

Заседанието, насрочено за 16:00 ч. местно време (23:00 ч. българско), ще бъде посветено на „ситуацията в Близкия изток“, съобщиха от ООН. По информация на израелската делегация към световната организация искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн.

⇒ 17.14 ч.

Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде "Ройтерс", като се позова на три източника, запознати с въпроса.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза малко след това, че страната му може и да е загубила "един или двама командири, но почти всички високопоставени представители на властите са живи и в безопасност", предава БТА.

⇒ 16:18 ч.

Служебният външен министър Надежда Нейнски обясни, че има подробен и актуализиран план за евакуация. Справката сочи, че в Ливан има 498 български граждани и техните семейства. В Иран са общо 47 български граждани, като 14 са ирански граждани, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000 съгласно подадените заявления за български документи за самоличност през последните 5 години. „Същевременно реалният брой на българските граждани в Израел вероятно няколко пъти надвишава горната цифра. Над 95% от тези лица са с двойно гражданство и не говорят български език. Същите логично се третират като израелски граждани от приемащата държава, с всички произтичащи от това особености и ограничения”, поясни Нейнски.

Данните сочат още, че в Ирак пребивават 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар има 300 български граждани, като регистрирани в посолството от тях са 185.

Така общо приблизителният брой на пребиваващите български граждани в района на конфликта е 11 400.

Нейнски обясни, че в посолството в Иран има общо 10 български граждани – петима служители и петима членове на семействата им. При евакуация те ще се придвижат с 6 автомобила.

⇒ 16:14 ч.

Служебният военен министър Атанас Запрянов също заяви, че няма пряка военна заплаха за България.

„Не можем да бъдем пряка цел за Иран, няма ударни средства нито в Ново село, нито в Граф Игнатиево, които да са планирани за използване в тази операция. Ние не участваме в тази операция и не е възможно да бъдем таргетирани като такава държава”, каза Запрянов.

⇒ 16:04 ч.

"Към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. България не е страна в конфликта”. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след Съвета по сигурността в МС. Той беше свикан заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.

„Искам категорично да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военна операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия. Няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили”, каза Гюров.

Той е категоричен, че няма рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели необходими мерки, за да гарантират обществения ред. „Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество", каза служебният премиер.

⇒ 14:14 ч.

Обединените арабски емирства съобщиха в събота, че са прехванали втора вълна от ирански ракети, като отломки са паднали в различни части на столицата Абу Даби, без да има пострадали. При първата вълна е загинал един цивилен.

⇒ 14:10 ч.

Френският президент Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради конфликта между Иран и САЩ.

⇒ 13:57 ч.

Русия осъди ударите на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като „опасна авантюра“, която може да предизвика „катастрофа“ в региона.

„Вашингтон и Тел Авив отново поеха по пътя на опасна авантюра, която бързо приближава региона до ръба на хуманитарна, икономическа и — това не може да бъде изключено — радиологична катастрофа“, се казва в изявление на руското външно министерство.

⇒ 13:45 ч.

Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.

Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.

⇒ 13:18 ч.

Българското Външно министерство излезе с официална позиция:

"Днес САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.

България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани. В координация с нашите партньори пристъпихме към обмяна на мнения и информация относно рисковете за европейските граждани, с приоритет на тези на Република България."

⇒ 12:50 ч.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за „максимална сдържаност“, след като Израел и Съединените щати нанесоха удари по Иран, което предизвика ответни атаки. Фон дер Лайен подчерта, че гарантирането на ядрената безопасност е „от критично значение“, предаде АФП.

„Гарантирането на ядрената безопасност и предотвратяването на действия, които биха могли допълнително да изострят напрежението или да подкопаят глобалния режим за неразпространение на ядрените оръжия, е от критична важност“, заяви председателят на ЕК, описвайки случващото се в Иран като „тревожно“.

„Призоваваме всички страни да проявят максимална сдържаност, да защитят цивилното население и изцяло да спазват международното право“, добави тя в съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

⇒ 12:12 ч.

В изявление на иранското Външно министерство се посочва, че въпреки че Техеран е влязъл в преговори със САЩ, въпреки че бил наясно, че и Вашингтон, и Тел Авив имат намерения да атакуват Иран.

От ведомството отбелязват още, че ударите са нанесени „в момент, когато Иран и САЩ бяха в разгара на дипломатически процес“.

Припомняме, че третият кръг от непреки преговори по ядрената програма между Иран и САЩ се проведе на 26 февруари в Женева.

През май миналата година двете страни проведоха пет кръга от разговори, но без особен напредък. Планираният за юни 2025 г. шести кръг беше отменен, след като Израел извърши изненадващи удари по ирански цели. Това предизвика 12-дневен конфликт, в рамките на който САЩ атакуваха три ключови ирански ядрени обекта.

⇒ 12:05 ч.

Експлозии и сирени за въздушна тревога са били чути в столицата на Катар – Доха. Министерството на отбраната на страната съобщи, че „успешно е неутрализирало редица атаки“, предаде държавната телевизия.

Катарски представител заявил пред AFP, че американска противоракетна система „Пейтриът“ е прехванала иранска ракета.

В Катар се намира военновъздушната база „Ал Удейд” – най-голямото военно съоръжение на САЩ в региона.

⇒ 11:37 ч.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че Военновъздушните сили нанасят удари по редица военни цели в Западен Иран, пише Би Би Си.

⇒ 11:15 ч.

Националният комуникационен център на Бахрейн съобщи, че сервизният център на Пети флот на Военноморските сили на САЩ е бил „подложен на ракетна атака“. Информацията разпространи държавната агенция Bahrain News Agency (BNA), цитирана от Би Би Си.

„Подробности ще бъдат съобщени своевременно“, се казва в изявлението, без да се посочва коя държава стои зад нападението.

Бахрейн е домакин на щаба на Пети флот на САЩ, чиято зона на отговорност обхваща Персийския залив, Червено море, Арабско море и части от Индийския океан.

Към момента няма официален коментар от страна на американските военни. По-рано обаче от посолството на САЩ в Бахрейн предупредиха гражданите да останат по домовете си заради съобщения за заплахи от удари с ракети и дронове в страната.

⇒ 11:00 ч.

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция „Епичен гняв”, предава Ройтерс. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви началото на действията и аргументира решението на Вашингтон.

Израел също потвърди, че нанася удари по ирански цели. Министърът на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху посочиха мотивите за предприетия ход.

Израелската военна операция е наречена „Лъвски рев”, съобщават местни медии, позовавайки се на изявление на министър-председателя Нетаняху.

⇒ 10:50 ч.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че започналата днес съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран „ще създаде условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце”, предава „Ройтерс”.

„Дошло е времето всички прослойки на иранското общество да се освободят от тиранията на режима и да създадат свободен и миролюбив Иран”, добави Нетаняху в изявление.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

„В никакъв случай не трябва да се позволява на този убийствен терористичен режим да придобие ядрено оръжие, което би му дало възможност да заплашва цялото човечество”, се казва още във видеопослание на Нетаняху към израелското население, цитирано от Франс прес.

Израелският премиер призова сънародниците си „да се обединят”, за да гарантират „вечността на Израел”, добавя британският в. „Телеграф”. Изданието отбелязва, че само часове преди началото на ударите Оман е обявил, че Иран се е съгласил да не натрупва запаси от обогатен уран.

Външният министър на Оман Бадр бин Хамад Ал Бусаиди определи това като „значителен пробив” – малко преди ударите на САЩ и Израел да поразят няколко ирански града.

„Най-важното постижение, според мен, е споразумението, че Иран никога няма да притежава ядрени материали, с които да създаде бомба”, заяви оманският външен министър след посредничеството в третия кръг от непреки преговори между Вашингтон и Техеран.

„Ако крайната цел е да се гарантира завинаги, че Иран не може да има ядрена бомба, мисля, че сме решили този проблем чрез тези преговори, като се споразумяхме за много важен пробив, който никога преди не е бил постиган”, подчерта той.

Оманският дипломат заяви, че вярва, че всички въпроси в споразумението между Иран и САЩ могат да бъдат решени „по мирен и всеобхватен начин” в рамките на няколко месеца.

„Мирното споразумение е по силите ни, ако просто дадем на дипломацията необходимото пространство, за да го постигне”, заключи Ал Бусаиди.

⇒ 10.45 ч.

Българското Министерство на външните работи обяви, че по указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб.

Служителите на ведомството са в постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, пишат още от МВнР в официална позиция, изпратена до медиите.

"Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР. Служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност", пишат още от МВнР.

⇒ 10.20 ч.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. "Асошиейтед прес" съобщава за експлозии в северната част на страната.

Тел Авив: Иран изстреля ракети към Израел

Военновъздушните сили заявиха, че действат за прехващане на ракетите и при необходимост нанасят удари за неутрализиране на заплахата, пише Sky News.

Хора в бомбоубежище в град Хайфа, Израел. Снимка: ЕПА/БГНЕС

Командването на вътрешния фронт изпрати превантивни указания на мобилните телефони на хората в засегнатите райони, съобщават от IDF. Гражданите трябва да влязат в защитено помещение и да останат там до второ нареждане.

⇒ 9:50 ч.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като „мащабна бойна операция", предаде "Ройтерс".

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим. САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.

Държавният глава каза още, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни миналата година.

⇒ 9:43 ч.

Ситуацията в Близкия изток служебният премиер Андрей Гюров свика Съвет по сигурността. Заседанието ще започне в 13.00 ч.

⇒ 8.50 ч.

Израел обяви и извънредно положение. На територията на цялата страна отекнаха сирени. Властите обявиха, че така наречената „проактивна тревога” цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел.

• Властите обявиха, че училищата в страната ще останат затворени днес, а работещите са призовани да полагат труд дистанционно. Събиранията на обществени места са забранени.

• Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети.

Премиерът Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността

⇒ 8:45 ч.

Израелското министерство на отбраната обяви, че израелските сили са атакували Иран. От ведомството съобщиха, че става дума за превантивна ракетна атака. „Ройтерс” и „Асошиейтед прес” съобщиха за взривове, отекнали в Техеран. Над града се издигна гъст дим.

• Една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Дим над Техеран след израелските удари. Снимка: ЕПА/БГНЕС

⇒ ЕС за ситуацията в Иран

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за „максимална сдържаност”, след като Израел и Съединените щати нанесоха удари по Иран, което предизвика ответни атаки. Фон дер Лайен подчерта, че гарантирането на ядрената безопасност е „от критично значение”.

„Гарантирането на ядрената безопасност и предотвратяването на действия, които биха могли допълнително да изострят напрежението или да подкопаят глобалния режим за неразпространение на ядрените оръжия, е от критична важност”, заяви председателят на ЕК, описвайки случващото се в Иран като „тревожно”.

„Призоваваме всички страни да проявят максимална сдържаност, да защитят цивилното население и изцяло да спазват международното право”, добави тя в съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Очаквайте подробности!

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка