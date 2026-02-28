Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде "Ройтерс". Въпреки че първоначално Израел обяви ударите като „превантивни”, американският държавен глава поясни, че това е „обща операция” между двете държави.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи. Той определи управляващите в Техеран като „жестока група от много твърди и ужасни хора”.

Военните действия идват след провала на преговорите, които се провеждаха на няколко етапа между специални пратеници на Вашингтон и Техеран. Иран е отказал да приеме основното условие на САЩ – пълно преустановяване на обогатяването на уран. Още през февруари Тръмп предупреди, че ще се случат „наистина лоши неща”, ако ядрената програма на режима не бъде прекратена.

Израел нанесе удари по Иран: Тел Авив обяви извънредно положение

Държавният глава каза още, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни миналата година. "САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие", категоричен е Тръмп.

Кореспондент: Галина Петрова

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка