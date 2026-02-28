Значителното американско военно присъствие в Близкия изток, включващо бойни кораби, изтребители и самолети за презареждане във въздуха, позволява мащабната операция срещу Иран.

Вижте основните американски военни активи, разположени в региона, след като Вашингтон нанесе удари, които президентът Доналд Тръмп определи като насочени срещу военноморските и ракетните сили на Техеран, обобщени от БГНЕС.

Кораби

В момента САЩ разполагат с над дузина военни кораби в Близкия изток, включително един самолетоносач – USS Abraham Lincoln, който действа в Арабско море, девет разрушителя и три крайбрежни бойни кораба.

USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света, е разположен в Средиземно море заедно с още няколко разрушителя. По-рано тази седмица корабът зареди храна, гориво и боеприпаси в залива Суда на остров Крит, след което напусна пристанището в четвъртък. Сателитни снимки показаха, че на следващия ден той се намира на няколкостотин мили западно от израелското пристанище Хайфа.

И двата самолетоносача са с екипажи от хиляди моряци и разполагат с авиационни крила, съставени от десетки бойни самолети. Рядко се случва два подобни кораба да бъдат разположени едновременно в Близкия изток.

Самолети

Освен авиацията на самолетоносачите, САЩ са изпратили в региона десетки други бойни самолети, сочат данни от отворени източници в X, сайта за проследяване на полети Flightradar24 и медийни публикации.

Сред тях са изтребители със стелт технология F-22 Raptor и F-35 Lightning, както и F-15 и F-16. Разположени са и самолети KC-135 за въздушно презареждане, необходими за поддържане на продължителни операции.

Противовъздушна отбрана

Съобщава се, че САЩ са подсилили и наземните си системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток, докато множеството разрушители с управляеми ракети в региона осигуряват противовъздушна защита по море.

Американски сили в бази

Макар сухопътните сили да не се очаква да участват в настъпателни действия срещу Иран, САЩ разполагат с десетки хиляди военнослужещи в бази в Близкия изток, които потенциално могат да бъдат обект на ответни удари.

Техеран изстреля ракети по американска база в Катар, след като Вашингтон удари три ирански ядрени обекта през юни 2025 г., но те бяха прехванати от системите за противовъздушна отбрана.

