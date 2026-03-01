Иранският президент Масуд Пезешкиан и още двама висши представители ще поемат управлението на страната в преходния период след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предаде АФП.

Началникът на съдебната власт Голамхосейн Мохсени Еджеи и още един представител на Висшия правен съвет ще бъдат част от тричленния орган, който ще наблюдава прехода. Информацията беше излъчена от държавната телевизия, позовавайки се на Мохамад Мохбер - един от съветниците на Хаменей.

