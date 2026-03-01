Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей при ударите на САЩ и Израел е „обявяване на война срещу мюсюлманите“.

„Убийството на най-висшата политическа власт в Ислямска република Иран и на виден лидер на шиизма в световен мащаб се възприема като открита декларация за война срещу мюсюлманите, и по-специално срещу шиитите, навсякъде по света”, каза Пезешкиан в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Той също така подчерта, че отмъщението за убийството на Хаменей при американско-израелските удари е право и задължение на Ислямската република, предаде АФП.

„Ислямска република Иран счита за свой легитимен дълг и право да отмъсти на извършителите и организаторите на това историческо престъпление”, настоя иранският президент.

Редактор: Мария Барабашка