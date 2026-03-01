-
Тя разкри своите тайни за дисциплина и баланс, както и отличната форма след майчинството
Днешната среща е с бронзавата медалиста от Олимпиадата в Рио през 2016 година - Христиана Тодорова. Тя продължава да бъде част от елита на гимнастиката, но вече в ролята на международен съдия. В предането "Близо до спорта" по NOVA NEWS тя сподели каква е отговорността да оценяваш най-добрите. Тя разказа още и как се променят приоритетите след раждането на дъщеря ѝ.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
