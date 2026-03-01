Иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че новият лидерски съвет, който бе формиран след убийството на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, "вече започна работа", предаде Асошиейтед прес.

Пезешкиан съобщи съобщи тази новина в предварително записано обръщение, което бе излъчено днес в ефира на иранската държавна телевизия.

Иранският президент е един от тримата членове на комисията, в чиито състав влизат също и ръководителят на съдебната власт - Голам Хосейн Мохсени-Еджеи, както и аятолах Алиреза Арафи.

Във видеообръщението си Пезешкиан заяви, че иранските въоръжени сили ще потопят враговете в "безнадеждност".

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви в ефира на катарската телевизия "Ал Джазира", че новият върховен лидер на Ислямската република ще бъде избран "до един-два дни".

