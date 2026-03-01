Ситуацията в Близкия изток продължава да се обостря, след като регионът навлезе в нова фаза на военни действия между Иран, Съединените щати и Израел, съпроводени от ответни удари, прехващания на ракети и повишени тревоги за стабилността в целия регион. След като Доналд Тръмп съобщи, че върховният лидер на Иран е бил убит, потвърждение дойде и от Техеран. А в нощта срещу неделя ударите между Иран, Израел и САЩ продължиха.

Иран е предприел нова вълна от ракетни и дронови удари, насочени срещу американски военни бази в региона и срещу Израел като ответна мярка след мащабната атака, при която беше убит върховният лидер аятолах.

27 американски бази в региона, както и военният щаб на Израел и комплекс на отбранителната индустрия в Тел Авив, са сред поразените цели, съобщи иранската държавна телевизия.

Преди това Ислямската революционна гвардия на Иран съобщи, че е нанесла ракетни и безпилотни удари срещу американски военни бази в Саудитска Арабия, включително известната база „Принц Султан“ – стратегически обект с разположени военни сили на САЩ в региона.

Тръмп: Хаменей е мъртъв, иранският народ има исторически шанс да си върне страната

Тези удари идват след координирана военна операция на Израел и САЩ срещу цели в Иран, като Техеран вече обяви, че действията били ответни на „военна агресия“ срещу неговите обекти.

Пентагонът увери, че не е имало загуби на американски военни, а материалните щети по инфраструктурата около американските бази са незначителни благодарение на действието на системите за противовъздушна отбрана.

Въздушна тревога в Израел

В Израел сирените за въздушна тревога прозвучаха тази нощ над Йерусалим, след като ракетни залпове, изстреляни от Иран, бяха идентифицирани над израелска територия. Израелските въоръжени сили съобщиха за прехващане на ракети, а една експлозия е била чута в града.

В други райони на страната, включително Тел Авив и Рамала, също бяха регистрирани силни взривове след последните ирански ракетни атаки.

Израелските въоръжени сили съобщиха малко по-рано, че сигнали за въздушна тревога „отекнаха в няколко района на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран в посока към Израел".

Корпуса на гвардейците на ислямската революция обяви, че третата и четвъртата вълна от операция „Истинно обещание 4" са започнали.

Според корпуса се използват по-модерни ракети от тези, използвани в „Истинно обещание 3", като се нанасят по-прецизни и опустошителни удари. Силите са добре подготвени да нанасят удари по стационарни и мобилни позиции на врага в региона с ирански ракети и дронове, се посочва в изявлението.

По-рано Техеран обяви, че американски военен кораб е понесъл щети от ракетен удар на иранския флот.

Израелската армия съобщи, че реагира на изстреляни от Иран ракети, като в централен Израел и части от окупирания Западен бряг бяха задействани сирени за въздушна тревога.

„Сирени прозвучаха в няколко района в страната след засичането на ракети, изстреляни от Иран към Държавата Израел“, се казва в изявление на военните, които допълват, че военновъздушните сили „действат за прехващане и неутрализиране на заплахите при необходимост“.

Техеран под обстрел и нощни експлозии

След въздушните нападения на Израел по военни обекти в Иран през последните дни, в Техеран бяха чути няколко експлозии през нощта. Това показва, че конфликтът не спира с еднократни ракетни залпове, а продължава да се развива с удари и ответни действия в различни точки на региона. В същото време над Техеран се е чувал шум, наподобяващ летящи военни самолети.

Граждански реакции в САЩ

Конфликтът провокира реакции и извън Близкия изток. В редица големи американски градове дават израз и противоположни настроения сред гражданите – от протести за мир и край на военните действия, до демонстрации, които поздравяват за ударите срещу Иран и смъртта на иранския лидер.

САЩ и Израел удариха Иран (ОБЗОР)

Припомняме, че ескалация на напрежението в Близкия изток настъпи след като рано в съботната утрин САЩ и Израел удариха цели в Иран. Пентагонът потвърди, че името на операцията е „Епичен гняв“, а израелската армия е задействала офанзивата „Лъвски рев“. Иран отговори с удари по цели в Абу Даби, Катар и Обединените арабски емирства.

Новината за ударите срещу Иран предизвика различни реакции. Русия, Норвегия и Испания бяха сред държавите, които осъдиха действията на Съединените щати и Израел. Външният министър на Оман, които бяха посредници в преговорите, заяви, че е изумен от действията на американците.

Саудитска Арабия, Украйна и Косово бяха сред държавите, които критикуваха Иран или изразиха подкрепа за ударите.

САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по градове в 24 провинции в Иран, само два дни преди планираните преговори във Виена за ядрената програма на Иран.

Преговорите в понеделник трябваше да бъдат четвъртият кръг от срещи между ирански и американски представители през февруари.

