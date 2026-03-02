Екатерина Арие е българка, която живее в Израел от 20 години. Тя е преподавател по английски език. Домът ѝ е в Холон - град в близост до Тел Авив, където през последните два дни сирената за опасност се задейства постоянно заради военната операция срещу Иран.

"Изминалата нощ не беше толкова неспокойна. Успяхме да поспим. Предишната обаче беше ужасна. Тази сутрин ни събудиха в 7.00 ч. със сирени. Сега отново се очаква да се включат. Чакаме навън, пред бомбоубежището", разказа тя.

Сънародничката ни Рина Бакалов от Тел Авив заяви, че напрежението отново се е засилило, тъй като от неделя вечерта започнали атаки и от север - от „Хизбула“, които подкрепят Иран и са готови да се включат с всичко, с което разполагат. "Бяха изстреляни няколко ракети. Израел, естествено, отговаря в момента. Чуваха се силни взривове и, макар че Тел Авив е доста далеч от ливанската граница, се усещаха тътени. Положението остава много напрегнато", обясни тя.

Българи в Израел разказват за нападението на Иран (ВИДЕО)

По думите ѝ всички се надяват това да е последната война за региона. "Ако този режим отслабне или падне, може би ще има шанс да се живее по-нормално", изрази надежда тя. И допълни: "Добрият сценарий е режимът да бъде максимално отслабен, след което самият ирански народ - включително и иранците в чужбина, да поемат инициативата и отговорността за бъдещето на страната. Отвън може да има подкрепа - включват се Франция, Великобритания, но решението трябва да дойде от самите иранци. В същото време се говори, че Иран отново иска да започне преговори. Това не изглежда като най-добрия сценарий, защото може да означава печелене на време", подчерта Бакалов.

Рина Бакалов: През половин час влизаме в бомбоубежищата

Българката беше категорична, че много се разчита в момента на израелската ПВО „Железен купол“, който в момента спасява хората. "Но има и пропуски. Всичко зависи от интензитета. Ако ракетите са много и са изстреляни наведнъж, системата може да бъде претоварена. В неделя имаше директно попадение в град между Тел Авив и Йерусалим, при което загинаха деветима души. В неделя пък имаше удар в Йерусалим - там също има ранени и един човек в по-тежко състояние. Сега не се съобщава конкретен брой на изстреляните ракети, но броят им е голям", разказа тя.

"Ситуацията е доста трудна. Има доста жертви. Страшно е. Живея близо до град Ашдод. Това не са ракетите, които сме свикнали да виждаме при атаките от Газа. Размерите на ракетите са по-различни и щетите са големи". Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS стоматологът д-р Ронен Декало, който живее в Израел.

Той обясни и организацията за евакуация при сигнал на сирени."Всички телефони получават сигнали на всеки 10-15 минути, когато се установи, че ракета е насочена към Израел. Получава се известие, за да се уточни местоположението и да се стигне до защитените зони, които са най-близо. След това се получават сигнали и по улиците, като се уточнява по-точно местоположението, където се очаква да падне ракета. И се съобщава какво точно трябва да се направи, за да се избягва опасността", разказа той.

