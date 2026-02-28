-
САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)
Всички живеем с усещането, че това нямаше как да ни се размине, сподели тя директно от Тел Авив
Израел нанесе превантивни ракетни удари по Иран, а малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали „мащабна бойна операция” срещу иранския режим.
„През половин час влизаме в бомбоубежищата. Бяха изстреляни доста ракети, но този път не съобщават броят им. Знаем, че има едно точно попадение по бизнес сграда в Тел Авив. Нямало е никой там и няма жертви”, заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Рина Бакалов.
Тя обясни, че днес много запасняци са получили нареждане да се явят по базите на юг и на север, за да охраняват границите.
Бакалов обясни, че са събудени още в 8:30 часа с предупредителна сирена. По думите ѝ всички хора са предупредени да бъдат в близост до бомбоубежище или до място, къдете могат да се укрия. „В момента по телевизията показват как подземните станции на метрото в Тел Авив е пълно с хора, които се крият там”, каза Рина Бакалов в предаването „Събуди се".
Тя сподели още, че през последно време страхът не е напускал гражданите на Израел. „Ние живеем от доста време с очакването, че ще се случи. Всички знаехме, че няма как да се размине този път. Самият ирански народ и ние също го желаем. Може би е по-добре да живеем още малко в този ужас и след това да настане спокойствие”, сподели Рина.
До този момент атаката срещу Иран изглежда не застрашава цивилното население. Пред NOVA д-р Бахрам Фирузи, който е иранец по произход и работи в болница „Света Анна”, също потвърди, че атакуваните обекти са военни. „Моите близки са в най-южната част на Иран. Може да се каже, че са далеч от това, което на този етап се случва там. Последната връзка с тях беше преди час, интернетът спря. Сутринта имаше серия от атаки, основно в Техеран. На този етап атаките са срещу военни и стратегически бази. Иран не е като Израел или градовете в Европа. Няма бомбоубежища, нямат възможност къде хората да се скрият. Надявам се да приключи по-бързо и народът ни да не страда”, заяви той.
Йорданка Димитрова се установява в Катар преди повече от 9 години. „Всичките ракети, които са били насочени към Катар, са били свалени успешно. Преди малко се чуваха взривове в небето, което означава, че продължават да се опитват да атакуват и Катар”, разказа тя.
