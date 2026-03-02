Иранският министър на външните работи осъди военната операция на САЩ и Израел на територията на страната, като я определи като нарушение на международното право в официално писмо до Организацията на обединените нации.

В писмото си до ООН Абас Арагчи заявява, че действията представляват „нова серия от непровокирани и неоправдани актове на агресия срещу суверенитета и териториалната цялост на Ислямска република Иран“. По думите му САЩ и израелският режим умишлено са насочили ударите си срещу най-висшия представител на една независима държава – член на Организацията на обединените нации.

Израел нанесе удари срещу "Хизбула" в Ливан и Ирак, хиляди бягат от Бейрут

Иранският външен министър определя убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей като атака с „дълбоки и далечни последици“, за които „пълната отговорност носят единствено извършителите“.

В писмото си Арагчи подчертава още, че случилото се „по никакъв начин не отменя присъщото и неотменимо право на Ислямска република Иран да защитава своя суверенитет, териториална цялост и народ в пълно съответствие с член 51 от Устава на ООН“, който регламентира правото на самозащита.

Междувременно високопоставен ирански представител по сигурността заяви, че Техеран „няма да преговаря“ със Съединените щати на фона на разширяващия се конфликт.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова