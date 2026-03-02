Конфликтът в Близкия изток вече включва и Ливан, след като израелската авиация започна да нанася удари там. Повече от 10 мощни експлозии са чути в Южен Бейрут през изминалите часове. При атаките има 31 загинали и 149 ранени.

Това е най-голямата кампания от войната срещу "Хизбула", която Израел води през 2024 г. Голяма колона от хора, които бягат от ливанската столица, задръсти едни от основните пътища. Армията на Израел предупреди жителите на 50 населени места в Ливан, да напуснат домовете си и да се отдалечат на километър от тях.

Армията обяви, че "Хизбула" е изстреляла ракети и дронове по Израел, но няма пострадали или щети. В неделя групировката обяви, че е неин дълг да отмъсти за убийството на Али Хаменей в Иран. Въпреки това, до понеделник не беше потвърдила бойни действия срещу Тел Авив.

Междувременно три удара поразиха в понеделник иракската военна база „Джурф ал-Наср" - един от главните бастиони на проиранската въоръжена групировка „Катаеб Хизбула". Базата многократно е била обект на удари от началото на израелско-американската кампания срещу Иран.

Групата „Сарая Авлияа ал-Дам", твърдяща, че е част от „Ислямска съпротива в Ирак", пое отговорност за атаки с дронове срещу летището в Багдад в ранните часове на понеделник. В същото време фотограф на АФП стана свидетел на прехващане на два дрона край летището в Ербил, домакин на американски военни и дипломатически съоръжения.

Ирак заяви, че не иска да бъде въвлечен във войната, но няколко проирански групи, включително „Катаеб Хизбула", заявиха, че няма да останат „неутрални" и ще защитават Ислямската република. Страната отдавна е прокси бойно поле между САЩ и Иран.

Редактор: Станимира Шикова