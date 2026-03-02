Напрежението в Близкия изток се усеща и в столицата на Катар. Българката Анна Каранова, която живее в Доха от пет години, разказа в ефира на „Здравей, България”, че за първи път е видяла ракети да прелитат над дома ѝ.

„Преди броени минути се чуха още два гърмежа. Имаше затишие от вчера сутринта, но към момента не знаем какво точно се случва“, заяви тя.

По думите ѝ властите в Доха са дали ясни инструкции – хората да останат по домовете си, да не излизат и да стоят далеч от прозорците. „Последните два дни от вкъщи директно виждах как свалят ракетите“, разказа Каранова.

Тя обясни, че жителите са получили предупреждения на мобилните си телефони да се приберат незабавно по домовете си. „Когато Израел удари Иран, бяхме инструктирани да следим само официални източници“, допълни тя.

По отношение на снабдяването с храни Анна Каранова посочи, че доставки има, но част от тях са били отложени. „Вчера ми се наложи да отида до магазина – улиците и търговските обекти бяха празни“, каза тя.

Училищата са преминали към онлайн обучение, а държавните институции не работят. Въпреки напрегнатата обстановка Каранова заяви, че лично се чувства в безопасност. „В момента би било по-опасно да летя някъде“, смята тя и подчерта, че към този момент ситуацията в Доха е овладяна.

Съпругът ѝ, който е пилот, е засегнат от затварянето на въздушното пространство. „Той кацна преди два дни в Нигерия. Там са блокирани още два екипажа и не знаем кога ще могат да се приберат“, обясни тя.

Малко по-късно Анна отново се включи в ефира на „Здравей, България”, като съобщи, че са изстреляни ракети по Доха. „Имаше още удари. Получихме съобщение на телефоните да стоим вкъщи и да не излизаме. Нямаме друга информация, освен че ракетите, които са идвали към Доха, са свалени”, разказа тя. По думите ѝ гърмежите били изключително силни.

