В Близкия изток засега се знае за около 1400 български туристи, заминали с туроператори. Това сочат данните, събрани от Министерството на туризма до този следобед. Най-много са те в Дубай, след това - в Йордания.

„Това не е окончателна бройка, тя се променя всеки час”, обясни служебният министър на туризма Ирена Георгиева на брифинг на Кризисния щаб към МВнР. Георгиева подчерта, че са в постоянна връзка с туроператори, които предлагат пътувания до този район. А в Министерството на туризма също действал кризисен щаб.

„В момента актуализираме списъка с хотелите, в които са настанени българските туристи. Получаваме информация и за индивидуални туристи”, обясни Георгиева. Във ведомството има информация и за български туристи, блокирани на два круизни кораба на пристанище в Дубай.

Стотици българи са блокирани в Близкия изток

Данните се подават към МВнР. А основното указание на външното ведомство е туристите да спазват насоките на властите в страните, в които са. До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин.

Оказва се, че заради затвореното въздушно пространство над страните от Близкия изток, българи в Малдивите, Сейшелите, Оман, Танзания също не могат да се приберат, тъй като авиокомпаниите им трябва да минат през Доха или Дубай. Министерството на туризма държи контакт и с туроператорите по тези дестинации.

От Щаба заявиха, че работят за повишаване на капацитета на уебсайта на МВнР. Освен това от утре ще бъдат пуснати допълнителни телефони, на които българите да се записват за евакуацията.

Има създадена координация с Министерство на транспорта за използването на правителствения самолет, на „България еър” и на други оператори, заяви заместник-външният министър Велизар Шаламанов.

До момента няма информация за нито един пострадал и загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток, каза Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в МВнР..

Имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства да използваме самолети за съдействие на българските граждани, посочи той. Българските туристи, които са приключили престоя си в хотелите имат осигурено настаняване и достъп до храна, допълни Ванчев.

Щабът е в контакт с посланиците в страните от региона. Събрана е информация и за българите, които работят там, а не са на почивка.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова