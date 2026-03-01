Безсънна нощ за част от нашите сънародници, които се оказаха в районите под обстрел. През цялата нощ в страните около Арабско море се задействаха системите за противовъздушна отбрана и сирените за евакуация.

Терминал 3 на на Международното летище в Дубай (DXB) беше ударен. Официално властите съобщиха, че четирима са пострадали. Въздушното пространство над Обединените арабски емирства е затворено. Поради това стотици българи остават там. „Вечерта в 12 часа получихме алърт за предупреждение за ракетни атаки и трябваше малко спешно да се евакуираме. Събрахме се на рецепцията, но нямаше видими ракети в небето и не тръгнахме на никъде. Изкачваме половин час с идеята да се евакуираме по-бързо”, разказа Милен Чолаков от Дубай.

Отломки от прихванат дрон удариха и 7-звездния хотел „Бурж ал Араб”. Заради отложените полети, хотелите са препълнени, а нощувките струват повече. Затова надеждите са за евакуация. „Надяваме дори да не може през този терминал да ни пренасочат през някой друг и ако отворят въздушното пространство да можем да излетим”, каза още Милен.

Навътре в Персийския залив ракетните удари също продължаваха през цялата нощ. „Тази сутрин се събудихме в 7:30 местно време с нови атаки към Доха. Доколкото разбрах, през нощта атаките са продължавали. В момента е спокойно, но преди 10 минути получихме съобщение от правителството, че трябва да останем вкъщи или на закрити места”, сподели Йорданка Димитрова от Доха.

Българин в Дубай: Бихме се възползвали от спешна евакуация, но засега никой не се е свързал с нас

И тук надеждите са, че скоро ситуацията ще позволява евакуация. „Вярвам, че дипломатически ще бъде намерено решение на този проблем в най-скоро време, тъй като засяга доста държави и на територията им има много хора, които не са само местни, а и туристи дори”, каза още Йорданка.

Стотици ракети и дронове бяха неутрализирани от противовъздушната система на Израел. Една от ракетите обаче успя да пробие щита и падна в жилищен район. 45 души са ранените, а жена загуби живота си. „Много тежка нощ, вчера имаше през половин час в началото ракети, беше много мощно, много ракети изпратиха наведнъж и затова за съжаление имаше пропуск на железния купол. Една от ракетите имаше точно попадение в телавивски квартал. Излязохме за първи път от бомбоубежищата преди 10 минути”, разказа Рина Бакалов от Израел.

Освен от въздуха, атаки има и през социалните мрежи. В последното денонощие се появиха много клипове, генерирани от изкуствен интелект.

Българка в Катар: Всеки би искал да напусне страната, но нямаме тази възможност

От Министреството на външните работи продължават да следят внимателно ситуацията в Близкия изток. Всички българи, намиращи се в региона, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС се приемат денонощно на:

- телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център":

+359 2 948 24 04;

+359 2 971 38 56;

+359 893 339 616;

факс: +359 2 870 71 37

- e-mail: crisis@mfa.bg

- на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства;

- следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.

От външното ни ведомство припомнят, че ако вие или ваш близък се намира в страна, в която България няма представителство може да се обърнете към консулите на която и да е от страните в Европейския съюз.