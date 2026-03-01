-
Българин в Дубай: Бихме се възползвали от спешна евакуация, но засега никой не се е свързал с нас
-
Мъст за Хаменей: Десетки ирански атаки срещу Израел и американски бази в Саудитска Арабия. И Техеран е под обстрел
-
Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха
-
Дронове се врязаха в жилищни сгради в Бахрейн (ВИДЕО)
-
Ще се стигне ли до смяна на режима в Иран
-
Стотици български туристи са около Персийския залив, а полетите им са отменени
Въздушното пространство над Доха е затворено, а правителството призова гражданите да не излизат от домовете си
Над 11 000 българи живеят в района на ескалиращия конфликт в Близкия изток, сочат данните на българските власти. Ответните удари на Иран не подминаха и Катар, където в ранните часове на днешния ден са регистрирани нови атаки, а страната остава в състояние на повишена тревога.
Йорданка Димитрова, която живее в столицата Доха, съобщи в ефира на „Събуди се”, че новите нападения са започнали около 7:30 ч. местно време. „Атаките са продължили и през нощта. В момента е спокойно, но преди минути получихме съобщение от правителството, че трябва да останем вкъщи или на закрито място и да избягваме всички обществени места”, разказа тя.
Нови експлозии в Дубай, Катар и Бахрейн
По думите ѝ към момента няма информация за загинали на територията на Катар, но има данни за ранени граждани. Тя добави, че според излъчената информация по местните телевизии, нови атаки са били насочени и към Дубай и Бахрейн.
► Блокиран транспорт и липса на път за евакуация
Ситуацията в Катар е силно усложнена от пълното преустановяване на въздушния транспорт. „Въздушното пространство е затворено и всички полети са отменени. Възможност за евакуация за момента не виждам да се появи”, сподели Димитрова.
Единственият сухопътен път за излизане от страната е границата със Саудитска Арабия, но според българката това в момента е „опасно действие”. Тя подчерта, че въпреки малката си територия, Катар се опитва да се погрижи за сигурността на всички хора, включително и на многобройните туристи в страната.
► Притесненията на българската общност
Йорданка Димитрова поддържа постоянна връзка с други сънародници в Доха. „Всеки би искал да напусне страната заради конфликта, който се разраства, но такава възможност не виждам”, обясни тя.
Въпреки напрежението, жителите в региона се надяват на бързо дипломатическо решение. „Вярвам, че дипломатически ще бъде намерено решение на този проблем в най-скоро време, тъй като засяга доста държави”, заключи Йорданка Димитрова.
Повече гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни