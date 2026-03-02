Снимка: iStock
Все още не е установен контакт с иранските ядрени власти
Международната агенция за атомна енергия не е получила индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения. Това съобщи нейният генерален директор Рафаел Гроси.
Той подчерта, че до момента Агенцията не успява да се свърже с иранските ядрени власти.
Международната агенция за атомна енергия с извънредно заседание заради Иран
"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ.
"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти продължават, но досега няма отговор", допълни той.Редактор: Цветина Петкова
