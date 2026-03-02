Международната агенция за атомна енергия не е получила индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения. Това съобщи нейният генерален директор Рафаел Гроси.

Той подчерта, че до момента Агенцията не успява да се свърже с иранските ядрени власти.

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ.

"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти продължават, но досега няма отговор", допълни той.

