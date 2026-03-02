По предложение на Димитър Бербатов, който е съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, днес беше изпратена стратегическа анкета до всички лицензирани спортни федерации.

Те ще имат възможност да споделят какво е състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на българския спорт. Това е първият етап от мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост.

Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България

"Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България", отбеляза Бербатов. Според него след като данните бъдат събрани и анализирани, ще може успешно да бъде създадена стабилна рамка, въз основа на която следващото редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.

Редактор: Ивета Костадинова