САЩ заявиха, че са унищожили командните съоръжения на на елитното подразделение Корпус на гвардейците на Ислямската революция в Иран. Американски военни твърдят, че са заличени и системи за противовъздушна отбрана и ракетни площадки.

„Силите на САЩ унищожиха и дронове, както и военни летища в хода на продължителни операции“, се посочва в публикация на Централното командване на САЩ в социалната мрежа X.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова